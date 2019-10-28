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Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

Bursa’da kanalizasyon çalışmasında kullanılmak istenen beton blok kepçeden düşüp yuvarlanarak 300 metre ötedeki manav dükkanına girdi.Büyükorhan içesinde gerçekleşen kazada büyük bir faciadan dönüldü.

Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi

Bursa’da kanalizasyon çalışmasında kullanılmak istenen beton blok kepçeden düşüp yuvarlanarak 300 metre ötedeki manav dükkanına girdi.
Büyükorhan içesinde gerçekleşen kazada büyük bir faciadan dönüldü. İlçe merkezinde devam eden alt yapı çalışmaları kapsamında ilçenin alt yapısı yenileniyordu. Bu çalışmalarda toprağın altına döşenmek istenen beton kanalizasyon bloğu kepçeden düşüp yuvarlanarak 100 metre ilerideki manav dükkanına girdi.
250 kilo ağırlığındaki beton bloğunun yoldan geçen kimseye çarpmaması ve dükkanda o esnada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ara sokakta düşen beton blok yuvarlanarak 100 metre mesafedeki ana caddede bulunan Mustafa Acar’ın dükkanına daldı.
250 kiloluk beton blok dükkanı savaş alanına çevirirken kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi

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