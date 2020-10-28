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Dükkanda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 21:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dükkanında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi halatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerinde bulunan kapı ve pencere dükkanında meydana geldi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dükkanında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi halatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerinde bulunan kapı ve pencere dükkanında meydana geldi. Dükkanın içerisinde bulunan ve işletmecisi olduğu öğrenilen Engin Ekşioğlu (39), dükkan içerisine giren ve kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından tabanca ile üç el açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan şahıs bir otomobile binerek hızla kaçarken, çevredeki esnafların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ekşioğlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkan içerisinde incelemelerde bulunurken, olay yerine gelen Ekşioğlu’nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis ekipleri, saldırgan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken, Ekşioğlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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