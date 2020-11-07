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Dükkanı kurşun yağmuruna tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 14:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, dükkan kurşun yağmuruna tutuldu.Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 18.15 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, dükkan kurşun yağmuruna tutuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 18.15 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Rıdvan B.’ye ait olan elektrikçi dükkanının yanına yanaşan 35 ABL 949 plakalı transporter araç içindeki 2 kişi, iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.
Dükkanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araca da kurşunlar isabet ederken 17 el ateş açıldığı tespit edildi. Kurşunlardan birisi iş yeri sahibi Rıdvan B. (52) koluna isabet etti. Olay sırasında 2 müşterisiyle birlikte dükkanında olan Rıdvan B. yoğun bir kanama yaşarken acil 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralanan Rıdvan B.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede plakası ve modeli tespit edilen araç, 2 sokak arkada park halinde bulundu. 18 yaşından küçük 2 çocuk tarafından olayın yapıldığı öne sürülürken, alınan aracın da emanet olduğu öğrenildi.
Olayın 2 gün önce yol vermeme tartışması nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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