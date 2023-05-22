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Dükkanına maskot olması için Adana’dan papağan aldı, ilginç bir olayla karşılaşıp neye uğradığını şaşırdı! "Duyduklarında şok oluyorlar"

22.05.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de esnaf Ruşen Ali Can, dükkanına maskot olması için Adana’dan papağan aldı. Ancak Adana’dan konuşarak gelen papağan Eskişehir'de 'karga' oldu. Pala isimli papağan, Eskişehir’de kargalara özenip onlar gibi ses çıkarmaya başlarken konuşmayı da unuttu. Pala’nın konuşmayı unuttuğunu gören sahibi olaya oldukça şaşırdı. Pala, müşterilere ‘hoş geldiniz’ demesi beklenirken karga gibi bağırıyor. Can ise papağanına unuttuğu Türkçeyi öğretmek için kolları sıvamış durumda.

Dükkanına maskot olması için Adana’dan papağan aldı, ilginç bir olayla karşılaşıp neye uğradığını şaşırdı! "Duyduklarında şok oluyorlar"

Eskişehir’de yaşayan Ruşen Ali Can, Adana’dan bir papağan aldı. Tepebaşı ilçesi Hacı Ali Bey Mahallesi Ismetinönü-1 Bulvarı’nda bulunan beyaz eşya mağazasına konuşmasıyla maskot olmasını istediği papağanı kafesiyle birlikte mağazasının önüne konumlandıran Can, ilginç bir olayla karşılaştı. Sıkı bir Kurtlar Vadisi izleyicisi olan ve dizideki Pala karakterinin lakabını papağına isim olarak veren işletme sahibi, hayvanının konuşma yetisini kaybettiğini fark etti.

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Adana’dan Eskişehir’e geldiğinde takılmadan Türkçe konuşan Pala isimli sevimli papağan, Porsuk Çayı kenarında yoğun bir şekilde bulunan kargaları taklit etmeye başladı. Pala’nın konuşmayı unuttuğunu gören sahibi olaya oldukça şaşırdı. Müşterilere ‘hoş geldiniz’ demesi beklenirken karga gibi bağıran papağan, çevrenin yoğun ilgisini çekiyor. Pala’nın bu durumuna hoşgörüyle karşılayan Can, şimdilerde kuşuna tekrar konuşmayı öğretmek için kolları sıvadı.

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“HERKESE KARGA GİBİ DAVRANIYOR”

Pala isimli verdiği papağanını sahibi olduğu beyaz eşya dükkanına maskot olması için getirdiğini belirten Ruşen Ali Can, süreci şöyle anlattı:

“Adana'ya gidip alıp geldik papağanımızı. Beyaz eşya mağazamız var, işletmemizin önünde dursun, hani maskotumuz olsun istedik. Daha sonra çevreden, insanlardan yoğun ilgi görmeye başladı. Bu bulunduğumuz bölgede çok yoğun bir şekilde kargalar bulunuyor. İlk geldiğinde konuşabilme özelliği vardı ama kargaların sesini duya duya artık konuşmayı unutup karga sesi çıkarmaya başladı. Buradan gelip geçen herkese karga gibi davranıyor.”

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"DUYDUKLARINDA ŞOK OLUYORLAR"

Çevreden gelen tepkilere değinen Pala’nın sahibi Ruşen Ali Can, karga sesiyle birlikte çevredekilerin irkildiğine değindi. Papağanına unuttuğu Türkçeyi öğretmek için kolları sıvayan Can, “Kuşumu ilk görenler konuşup konuşmadığını soruyor, daha sonra yanına yaklaştığında karga sesini duyduklarında şok oluyorlar.

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“ESKİŞEHİR'E GELDİ KARGA OLDU NEDENSE”

Adana'dan geldiğinde gayet güzel konuşabiliyordu ama Eskişehir'e geldi karga oldu nedense. Müşterileri karşılasın istiyorduk ama olmadı. Yapacak bir şey yok, artık onu bu şekilde kabul ediyoruz ama biraz daha konuşmayı öğreteceğiz” dedi. (İHA)

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