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Dükkanındaki bisikleti böyle çalındı, 'Nasıl göremedim" diye kendine kızdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:27 | Son Güncelleme

AVCILAR’da kırtasiye ve oyuncak satılan iş yerine gelen 20 yaşlarında bir kişi, piyasa değeri 1000 TL olan bisikleti çalarak uzaklaştı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da kırtasiye ve oyuncak satılan iş yerine gelen 20 yaşlarında bir kişi, piyasa değeri 1000 TL olan bisikleti çalarak uzaklaştı. Hırsızlığın olduğu bölgeyi çok net gören kamera sistemi bulunan iş yerinin sahibi Metin Şener, “Yaklaşık 8 dakika orada oyalanmış. Benimle birlikte 3 kişiydik. Nasıl fark edemedim” dedi. Merkez Mahallesi’ndeki Reşitpaşa Caddesi’nde iş yeri bulunan Metin Şeker, iş yoğunluğunun arttığı dün akşam saatlerinde müşterileri ile ilgilenirken, İşyerinin hemen yan tarafında satılmaları için sergilediği değerli bisikletlerden birisinin yerinde olmadığını fark etti. Metin Şeker, güvenlik kameralarını izleyince de hırsızın uzun süre işyerinin önünde oyalandığını, bisikletini de bulunduğu yerden söküp soğukkanlı biçimde uzaklaştığını gördü. Şeker, hırsızlık olayını anlatırken şöyle dedi: “Gelmiş, işyerinin önünde dolanıp durmuş hatta rüzgardan devrilen bazı parçaları yerinden düzelterek, kaldırım taşları ile bir daha devrilmemeleri için sağlamlaştırmış. Gitmiş bir-iki dakika sonra tekrar dönmüş. Bu kez bisikleti olduğu yerden defalarca girişimde bulunduktan sonra alıp gitmiş. Bu tür hırsızlıklar maalesef çok oluyor. Küçük çaplı oyuncak hırsızlıkları olduğu için polise de gitmiyorum. Şimdiye kadarki en büyük hırsızlık bu oldu. Ben kendime kızıyorum. Bu kadar süre ile kamerada gözümün önünde olan bir hırsızlığı nasıl fark edemedim? Yapacak bir şey yok.”

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