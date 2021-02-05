HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izleten şüpheli yakalandı

Dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izleten şüpheli yakalandı

05.02.2021 08:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte, dükkanını kundakladığı vatandaşa canlı canlı dükkanının yakılma görüntülerini izleten şüpheli yakalandı.Ankara Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kundaklama olayının şüphelisi yakalandı.

Başkentte, dükkanını kundakladığı vatandaşa canlı canlı dükkanının yakılma görüntülerini izleten şüpheli yakalandı.

Ankara Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kundaklama olayının şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda V.B isimli şüphelinin, kiralık araç ile kundaklayacağı iş yerine geldiği ve aynı araç ile olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Şüpheli V.B’nin iş yerini ateşe verdikten sonra dükkan sahibini görüntülü arayarak "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" dediği ve canlı canlı kundaklama anını izlettiği tespit edildi.

Alınan bilgilere göre V.B isimli şüpheli Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) içerisinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Kadıköy'de eylemlerde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandıKadıköy'de eylemlerde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir

Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Joe Biden'dan flaş Rusya çıkışı

Joe Biden'dan flaş Rusya çıkışı

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümü

8 yıllık cinayeti itiraf etti! Ceset bulunamadı

8 yıllık cinayeti itiraf etti! Ceset bulunamadı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

5 Şubat il il hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

5 Şubat il il hava durumu tahminleri!

Kundakladığı iş yerinin sahibini telefonla arayıp, yangını izleten şüpheli yakalandı

Her şeyi canlı canlı izletmişti! Yakalandı

Erzurum için flaş deprem uyarısı: Dikey yerine yatay mimarı uygulansın

'Diri faylar üzerinde' dedi ve deprem uyarısı yaptı

'Dur' ihtarına uymadı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Gecenin sonunda böyle yakalandılar

Bursa'da ceviz yüklü kamyonette uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Ceviz yüklü kamyonette ele geçirildi

Kadıköy'de 'Boğaziçi' eylemlerinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kadıköy'de eylemlerde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.