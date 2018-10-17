Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Merkezefendi’nin 15 Mayıs Mahallesi’ndeki dükkanında tost satan İ.O., iş yerinin camına ‘İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer’ yazılı döviz astı. İş yerinin önünden geçen bir göçmen, dövizi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İş yeri sahibine tepki yağdı.
ŞİKAYET ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ
Polis, şikayet üzerine iş yeri sahibi İ.O.’yu gözaltına aldı, dükkanın camındaki dövizler de kaldırıldı. İfadesi alınan İ.O., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. İş yeri sahibi İ.O. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten işlem yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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