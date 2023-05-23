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Dükkanının önünde kurşun yağdırdı! Korkunç cinayet kamerada

23.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi N.S.'nin dükkanına gelen G.Ç., yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Dükkanın önünde N.S.'ye kurşun yağdıran G.Ç., olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan N.S. ise, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan G.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 21 Mayıs Pazar günü saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 32 yaşındaki G.Ç., eşinin ağabeyi olan 46 yaşındaki N.S.'nin dükkânına geldi. Bu sırada dükkanın önüne çıkan N.S., G.Ç.'nin art arda açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırı sırasında dükkanın önünde bulunan bir kişi ise şans eseri kurtuldu. G.Ç. daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı N.S. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. N.S. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Elinde silahla gelen G.Ç.'nin dükkanın önüne çıkan N.S.'ye art arda ateş ettiği, yere düşen N.S.'ye tekme attığı görüldü. Bu sırada dükkanın önünde bulunan bir kişi ise saldırıda kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. G.Ç.'nin yürüyerek ayrıldığı görüldü.

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POLİSİN YAKALADIĞI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silahlı saldırının ardından inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarından aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalanmak için harekete geçti. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, G.Ç.'yi kullandığı silah ile aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edilen G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sultangazi silahlı saldırı

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