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Dükkanının önünde otururken, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, dükkanının önünde oturan hırdavatçı Sabahattin Barçın (53), sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Mehmet EKŞİM/KALE (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'de, dükkanının önünde oturan hırdavatçı Sabahattin Barçın (53), sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak, yaşamını yitirdi. Kazada, otomobildeki 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İbrahim Yareno (64), yönetimindeki 20 K 4027 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirip, kaldırıma çıkarak, hırdavat dükkanının kapısına çarptı. Bu sırada dükkanının önünde oturan Sabahattin Barçın, otomobilin altında kalıp, ağır yaralandı. Kazada, otomobildeki 3 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Barçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobildeki 3 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabahattin Barçın'ın cansız bedeni, kaza yerindeki inceleme sonrası hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Dükkanının önünde otururken, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalıp öldüDükkanının önünde otururken, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalıp öldü
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