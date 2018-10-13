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Dükkanının önünde para düşüren kameradaki yaşlı adamı arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde manav Cihan Adak (28), işyerinin önünde bin lirasını düşürürken güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi, sosyal medyada arıyor.

Dükkanının önünde para düşüren kameradaki yaşlı adamı arıyor

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde manav Cihan Adak (28), işyerinin önünde bin lirasını düşürürken güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi, sosyal medyada arıyor. Adak, "Paranın sahibini mutlaka bulacağım" dedi.
Manav Cihan Adak, geçen pazartesi günü işyerinin önünde bin lira buldu. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adak, parayı düşüren kişinin görüntüye yansıdığını gördü. Parayı, saat 16.30 sıralarında manavın önünden geçen yaşlı adamın düşürdüğünü belirleyen Adak, paranın sahibini bulabilmek için görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Paranın sahibini arayan Adak, henüz yaşlı adama ulaşamadığını belirtti.
Cihan Adak, parayı belediyeye götürmeyi düşündüğünü ancak görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşarak sahibine daha kolay ulaşacağına inandığını ifade etti ve "Güvenlik kameralarını inceledik. Parayı düşüren yaşlı adamı tespit ettim. 5 gündür sosyal medya hesabımızdan paranın sahibini arıyoruz. Henüz bulamadık. Paranın sahibini mutlaka bulacağım” dedi.

FOTOĞRAFLI

Dükkanının önünde para düşüren kameradaki yaşlı adamı arıyorDükkanının önünde para düşüren kameradaki yaşlı adamı arıyorDükkanının önünde para düşüren kameradaki yaşlı adamı arıyorDükkanının önünde para düşüren kameradaki yaşlı adamı arıyor

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