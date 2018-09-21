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Dükkanlar 800 yıllık "çarşı duası" ile açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen programda, tarihi Uzun Çarşı'daki iş yerleri, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılan "çarşı duası" ile açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki tarihi Uzun Çarşı'daki iş yerlerinin açılışı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Ahiler arasında yapılan "çarşı duası" ile gerçekleştirildi.

Çarşı önünde 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen program, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumasıyla başladı.

Daha sonra Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman tarafından 800 yıllık gelenek olan "çarşı açılış duası" okundu. Uzun Çarşı esnafı okunan duaya katılarak iş yerlerini açtı.

Programda, Kırşehir'de "Yılın Ahisi" seçilen terzi Mustafa Ay'a şed kuşandırılarak Vali İbrahim Akın tarafından plaket ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gönderdiği mektup takdim edildi. Yılın kalfası ve çırağına da çeşitli hediyeler verildi.

Vali Akın, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk tarafından çarşı esnafına karanfil ve "Ahi Öğüdü"nün bulunduğu yazılı metinler dağıtıldı.

Bahamettin Öztürk, "çarşı açılış duası" ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, duanın Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen yaklaşık 800 yıllık gelenek olduğunu, bazı zamanlarda ara verilen bu geleneği uzun yıllardır Kırşehir'de devam ettirdiklerini söyledi.

Programa, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ve çarşı esnafı katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çarşı duası Kırşehir

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