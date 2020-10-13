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Dükkanlarına su girmesin diye yolu tüplerle kapattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur sularının oluşturduğu su birikintisinin dükkanlarına girmemesi için esnaflar Çayiçi Caddesini ocak tüpleri ile kapattı. Olaya polis müdahale etti. Bir çok iş yerini su bastı.
Edinilen bilgiye göre, lodos fırtınası ile birlikte bölgede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Çayici Caddesinde su baskını yaşandı. Sular ile dolan yolda ilerleyen araçların dükkanların içine su itmesini önlemek için esnaflar ocak tüpleri ile yola barikat kurdu. Araçların ilerlemesi engellenirken olaya polis ekipleri müdahale etti ve tüpleri kaldırarak yolu trafiğe tekrar açtı. Uzun araç kuyrukları oluştu.
Öte yandan bölgede bir çok iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve esnaf su basan iş yerlerini kendi çabaları ile korumaya ve suyu tahliye etmeye çalıştı. Esnaflar zararın büyük olduğunu ifade ettiler.

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