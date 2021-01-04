"Dul erkek" kavgası kanlı bitti

Adana’da eşinden boşandıktan sonra evlenmek isteyen şahıs, “dul” olduğu için kızın ailesi tarafından istenmeyince çıkan kavgada, ağabey eşinin gözü önünde öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde 26 Aralık günü meydana geldi. 21029 sokakta Erhan Arıkoler (28) içinde eşi ve babasının da olduğu otomobili kullanırken darp edilip, tabanca ile vurularak öldürüldü. Eşi gözleri önünde öldürülen Derya Arıkoler olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olaydan hemen sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, iddiaya göre, öldürülen Erhan Arıkoler’in kardeşi Taşkın Arıkoler (27) bir süre önce eşinden ayrılıp Aleyna Ö. (18) isimli genç kız ile sevgili oldu. Ancak Aleyna Ö.’nün annesi Ebru (41) ile kız kardeşi Melisa Ö. (19) bu duruma erkeğin dul olması nedeniyle karşı çıktı. Ancak çift ailenin karşı çıkmasına rağmen evleneceklerini söyledi. Bunun üzerine olay günü anne ve abla telefonla Taşkın Arıkoler’i konuşmak için evlerine çağırdı. Eve gelen Arıkoler’e anne ve abla, “Sen dul erkeksin, bizim kızımızla evlenemezsin vazgeç” dedi. Ancak Arıkoler, “Aleyna’yı seviyorum onunla evleneceğim” diye yanıt verdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca Melisa Ö. telefonla akrabalarını arayıp çağırdı. Bunu duyan Arıkoler de ağabeyi Erhan Arıkoler’i aradı. Ağabey Arıkoler yanına eşi ve babasını alarak olay yerine geldi. Bu arada olay yerine Melisa Ö.’nün çağırdığı akrabaları Mehmet S. (24), Mahmut P. (24), Cabbar Y. (29), Furkan S. (18) ve Abdürrahim G. (21) geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbedede Mehmet S., tabancayla Erhan Arıkoler’i karısının yanında darp edip başından vurarak öldürdü. Polis bu tespiti yaptıktan sonra aralarında anne ve ablanın da olduğu 7 zanlıyı gözaltına aldı. Ayrıca evlerde yapılan aramada 2 tabanca ve 6 tüfek ele geçirildi. Melisa Ö.’nün ifadesinde, “Taşkın ve yanındakiler bizim evi basacaklardı. Babam evde yoktu. Korktum, onun için kuzenime haber verdim” diyerek kendisini savunurken, katil zanlısı, “Kızı vermek istemedik. Kavga çıktı” diye ifade verdiği öğrenildi.

Zanlılardan anne ve abla ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet S., Mahmut P., Cabbar Y., Furkan S. ve Abdürrahim G. ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

