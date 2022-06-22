Dul kadın ölmüş kocasının spermlerini kullanarak hamile kaldı

ABD’de yaşayan 41 yaşındaki Sarah Shellenberger ve kocası Scott’ın çocukları olmuyordu. Bu nedenle Scott’ın spermlerini dondurarak tüp bebek tedavisine başladılar. Sarah’ın eşi 2020 yılının Şubat ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Sarah kocasını kaybettikten sonra tedavilerin sonucunda ortaya çıkan iki canlı embriyoyu kullanarak hamile kaldı. 2021 Mayıs ayında oğlu Hayes’i dünyaya getirdi.

“HAYATIM BOYUNCA ANNE OLMAYI HAYAL ETTİM”

Oğlu Hayes’i doğurduktan sonra ona bir kardeş yapmayı planlayan Sarah ikinci ve son embriyoyu da kullanmaya karar verdi. Sarah, “Hayatım boyunca anne olmayı hayal ettim ve yolculuğumuza devam etmemeyi hayal bile edemiyorum. Kocam ve ben hamile kalmak için mücadele ettik ve her şeyden çok bir aile istedik. " dedi.

“İKİNCİ MUCİZENİN BEBEĞİMİZİ AİLEMİZE GETİRMESİNİ UMUYORUM”

"Bu transferin başarılı olmasını ve ikinci mucize bebeğimizi ailemize getirmesini umuyor ve dua ediyorum. Hayes'e bir kardeş vermek dünyaya bedel olur. Bir erkek kardeşim var ve bunun ne kadar özel bir ilişki olabileceğini biliyorum. Bunu Hayes için kendim için istediğim kadar, hatta daha fazla istiyorum.”

SCOTT’IN YAPMAMI İSTEYECEĞİ ŞEY BUYDU

“Çok duygusal, ama aynı zamanda heyecan verici” diye açıklıyor. Ufukta kocamın ikinci bir canlı parçasının ümidini taşıdığım için çok müteşekkirim ve Hayes ve ben devam ederken onun benimle olduğunu biliyorum. Scott'ın yapmamı isteyeceği şeyin bu olduğunu biliyorum ve onun bunu mümkün kılmak için gökten gelen her şeyi yaptığına kesinlikle inanıyorum.”



