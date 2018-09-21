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Düldül Dağı'na bin keklik salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

Osmaniye'de, Yaban Hayatını Destekleme Programı kapsamında popülasyonlarının gelişmesi ve doğadaki böcek üremesinin dengede tutulması amacıyla Düldül Dağı'na bin keklik bırakıldı

Osmaniye'de, Yaban Hayatını Destekleme Programı çerçevesinde popülasyonlarının gelişmesi ve doğadaki böcek üremesinin dengede tutulması amacıyla Düldül Dağı'na bin keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yaban Hayatını Destekleme Programı kapsamında, Düziçi ilçesi Düldül Dağı'nda doğaya bin keklik bırakıldı.

Keklik salımının, popülasyonlarının gelişmesi ve doğadaki böcek üremesinin dengede tutulması amacıyla yapıldığı bildirildi.

Etkinliğe, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Atmaca ve Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ile çeşitli kamu kurum temsilcileri ve doğa derneği yöneticileri ve yöre halkı katıldı.

Öte yandan, son 15 yılda Osmaniye'de, 12 bin 150 kınalı keklik ile 500 sülünün doğaya bırakıldığı bildirildi.

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adana Düldül Dağı keklik Osmaniye

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