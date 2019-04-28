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Dülük Tabiat Parkı’nda bahar başka güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 16:01 | Son Güncelleme

Gaziantep’te soğuk ve yağışlı havaların ardından gelen bahar mevsimi, Dülük Tabiat Parkı’nda bir başka yaşanıyor.

Dülük Tabiat Parkı’nda bahar başka güzel

Gaziantep’te soğuk ve yağışlı havaların ardından gelen bahar mevsimi, Dülük Tabiat Parkı’nda bir başka yaşanıyor. İçerisinde yemyeşil ağaçları, rengarenk çiçekleri, göleti ve piknik alanı doyumsuz bir manzara sunan park, evlenecek çiftlerden, çocuk ve yaşlılara kadar herkesin ilgisini görüyor.
Son dönemlerdeki şiddetli yağışlar ve soğuk havalar nedeniyle ev yada iş yerlerinde günlerini geçirmek zorunda kalan bölge insanı, bahar ile birlikte kendisini dışarı atıyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yeniliklerin yapıldığı Dülük Tabiat Parkı, içerisinde yer alan yeşilinden mavisine kadar uzanan renk cümbüşü ile görsel şölen sunuyor. Şehrin gürültülü ortamından uzak olan ve kuş seslerinin yoğunlukta olduğu park, yemyeşil ağaçları, rengarenk laleleri, biyolojik göleti ve piknik alanları ile bölge insanın ilgisini görüyor.
Kart postallık görüntülerin oluştuğu Tabiat Parkı Gaziantep’te evlenen çiftlerin de uğrak yeri oluyor. Genç, yaşlı ve çocuklara kadar toplumun her kesiminin ilgi gösterdiği tabiat parkına, Gaziantep’in çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da rağbet gösteriyor.
Gidenin hayran kaldığı Dülük tabiat parkı, fotoğraf karelerinin de vazgeçilmezi oluyor. Gidenler, muhteşem manzara eşliğinde ise sık sık fotoğraf çekiliyor.Eşsiz manzara eşliğinde kebap yapan ve ailece doyasıya eğlenme imkanı bulan Gaziantepliler, soğuk, yağışlı kış günlerinin ve yaşadıkları yoğun iş günlerinin stresini de atıyor.
Yapılan düzenleme ve bakım nedeniyle Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden vatandaşlar, herkesi Dülük Tabiat Parkı’na davet etti. Huzurlu bir ortamın bulunduğunu vurgulayan vatandaşlar, "Ailemizle birlikte hafta sonu tatilini değerlendirmek adına Dülük Tabiat Parkı’na geldik. Dülük Tabiat Parkı gerçekten çok güzel bir mekan. Özellikle lalelerle süslenmesi ayrı bir güzellik katmış. Burada laleler arasında hatıra fotoğrafı çekiyoruz, pikniğimizi yapıyoruz, çocuklarımız oyun grup alanlarında oyunlar oynayarak, hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Bizlerde bir haftanın yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atmış oluyoruz. Buraya gelir gelmez temiz havanın tadını çıkarmaya başladım. Lalelerin güzel görüntüsü, biyolojik göletin berrak suyu insana huzur veriyor. Herkese Gaziantep’e gelip Dülük Tabiat Parkı’nı görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Dülük Tabiat Parkı’nda bahar başka güzel

Dülük Tabiat Parkı’nda bahar başka güzel

Dülük Tabiat Parkı’nda bahar başka güzel

Dülük Tabiat Parkı’nda bahar başka güzel

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