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Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 00:21 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü.

Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü.

Olay, Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta meydana geldi. Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, binada ve çevrede oturanlar tarafından endişe ve korkuya neden oldu. Evinin bir anda alevlere teslim olduğunu gören Ünal, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kedilerinin evde kaldığını farkeden Ünal, yükselen alevleri korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa ürede kontrol altına alırken, mahsur kalan kedilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Evde baygın halde bulunan anne ve 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kedi, itfaiye görevlisinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürüldü. Kedinin veteriner kliğindeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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