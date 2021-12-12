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Dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü

12.12.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan yangına müdahale için giden itfaiye ekipleri, dairede kedinin de dumandan etkilendiğini fark edince hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı. Sfenks cinsi kedinin nefes alamadığını gören itfaiye eri, olay yerindeki müdahalesi sayesinde kedinin yeniden hayata tutunmasını sağladı.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı karşısındaki bir apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Rus uyruklu Julia Özdoğan (45), şömineyi benzin ile yakmaya çalışırken bir anda etrafında bulunan eşyalar alev aldı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İTFAİYE ERİ SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda ev sahibi kadın ve oğlu Timur Özdoğan (18) ile "sfenks" cinsi kedileri yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendinden geçen kediye ise itfaiye ekipleri tarafından suni teneffüs yapıldı. Kedi ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden hayata tutundu.

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Polis ekipleri konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.

İHA

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