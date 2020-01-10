HABER
  4. Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi

Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 02:57 | Son Güncelleme

ADANA'da, yalnız yaşadığı iki odalı evde elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Mahmut Bulut (51), kimsesi olmadığını belirtip, kendisine yardım edilmesini istedi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, yalnız yaşadığı iki odalı evde elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Mahmut Bulut (51), kimsesi olmadığını belirtip, kendisine yardım edilmesini istedi.
Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69158 Sokak'taki iki katlı müstakil binanın giriş katındaki iki odalı evde çıktı. İddiaya göre evde uyuduğu sırada yangını fark edip, itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Mahmut Bulut, itfaiye erleri ve komşuları tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Evin üst katında oturan yaşlı bir çift ise polislerin yardımıyla binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bulut, ambulansa götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edip, "Benim kimsem yok. Bana herkes sahip çıksın. Yalnız yaşıyorum. 4 yıldır eşimden ayrıyım, giyecek başka bir şeyim yok" dedi. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınan Bulut, tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın, hasara yol açtı. İtfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede yangının, elektrik sobasından çıktığı tespit edildi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Seyir halindeki otomobilin sürücüsü silahlı saldırıda öldü (2)Seyir halindeki otomobilin sürücüsü silahlı saldırıda öldü (2)
Şişli’de bir kadın sattığı evi ateşe verip kaçtıŞişli’de bir kadın sattığı evi ateşe verip kaçtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan gerilimi tırmandıracak karar!

Trump'tan gerilimi tırmandıracak karar!

Gerilim sürüyor! ABD üssünün yakınına roket atıldı!

Gerilim sürüyor! ABD üssünün yakınına roket atıldı!

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kimyasal maddeyle intihar! AFAD ekipleri harekete geçti

Kimyasal maddeyle intihar! Ekipler harekete geçti

9 Ocak 2020 Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

İşte Milli Piyango'da kazandıran numaralar

Bolu'da korku dolu anlar! TIR, akaryakıt istasyonunun marketine böyle daldı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Dehşet anları kamerada

9 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 4 milyon TL devretti

Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

Hac kura sonuçları açıklandı!

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendisini asan babasını tüm çabalarına rağmen kurtaramadı

Korkunç olay! Eve girince babasını bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.