HABER

Dumandan etkilenen köpek ambulansla hayata döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA  - ÜSKÜDAR'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Dumandan etkilenen köpek ambulansla hayata döndü

Ramazan EĞRİ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Köpeğini baygın vaziyette bulan ev sahibi ağlayarak köpeğinin başında bekledi. Nefes alamayan köpek, 112 görevlileri ve itfaiye erleri tarafından ambulansa taşınarak veteriner kliniğine götürüldü.

İTFAİYE KÖPEĞİ KURTARDI
Üsküdar Salacak Mahallesi Dr. Sıtkı Özferendeci Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Evde kimse olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Bu sırada eve gelen ev sahibi Bağdat Vural, köpeğinin içeride olduğu söyledi. İtfaiye erleri yanan eve girerek 3 yaşındaki Golden cinsi 'Rom' adlı köpeği dışarı çıkarttı.

AMBULANS İLE VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ
Bağdat Vural, dumandan etkilenen köpeğinin başında uzun süre ağlayarak bekledi. 112 ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri nefes alamayan köpeğe hava verdi. Bu yeterli gelmeyince itfaiye ve sağlık ekipleri köpeği branda yardımıyla ambulansa taşıdı. Rom, Üsküdar Belediyesi Veteriner Kliniğine götürüldü. Burada Rom'a damar yolu açıldı. Solunum takviyesi yapılması gerektiği için Rom oradan ambulansla Üsküdar'da bulunan özel bir veteriner kliniğine getirildi. Veterinerler tarafından tedavi altına alındı.

"112 AMBULANSINDAN İLK DEFA BİR KÖPEĞİN İNDİRİLDİĞİNİ GÖRDÜK"
Apartman yöneticisi Lütfü Tarımcıoğlu, "Kahvaltı yapıyordum. Komşuların bağırma seslerini duydum. Baktım ki dumanlar çıkıyor, itfaiyeye haber verdik. Geldiler yetiştiler. Allah razı olsun. Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Salonda olmuş. Neyse köpekçik kurtuldu ya. Nefes alıyordu" dedi. Rom'un kaldırıldığı kliniğin veteriner hekim Yekta Direnç Anbar, köpeğin durumu hakkında bilgi verdi. Yekta Direnç Anbar, "Öncelikle 112 acil servis çalışanlarına teşekkür ederim. Çok sık gördüğümüz bir durum değil bu. 112 ambulansından ilk defa bir köpeğin indirildiğini gördük. Durumu stabil, bir süre dumana maruz kalmış ta olsa bilinci açıktı. İlk müdahalesini yaptık. Güzel bir düşünce güzel bir hareket oldu 112 çalışanlarından. Durumu şu an stabil, iyi olacağına inanıyoruz. Karbonmonoksit zehirlenmesi geçirmiş. Oksijen eksikliği var vücudunda. Oksijen alması için günde en az 8-10 saat oksijen seansı yapacağız. Umuyorum buradan yürüyerek çıkacak" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Dumandan etkilenen köpek ambulansla hayata döndüDumandan etkilenen köpek ambulansla hayata döndüDumandan etkilenen köpek ambulansla hayata döndüDumandan etkilenen köpek ambulansla hayata döndü

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Vali Karaloğlu: "O gün ‘elektrik kesildi’, ‘trafoya bilmem ne girdi’ mazereti oluşmasın"Vali Karaloğlu: "O gün ‘elektrik kesildi’, ‘trafoya bilmem ne girdi’ mazereti oluşmasın"
Öğretmenlerini göndermemek için kendilerini aracın önüne attılarÖğretmenlerini göndermemek için kendilerini aracın önüne attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'daki kusma ve ishal vakaları! Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler

Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler

Gaziantep'te doktor ve sekreterinin kirli işbirliği!

Gaziantep'te doktor ve sekreterinin kirli işbirliği!

Müjdat Gezen için hapis cezası istemi! 2. Abdülhamid'in torununa hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Taşınamayınca elektriksiz kaldılar!

Taşınamayınca elektriksiz kaldılar!

Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.