Dumandan etkilenen kuşa suni tenefüs ve kalp masajı

Adıyaman’da, bir ikamette meydana gelen yangında dumanlardan zehirlenen muhabbet kuşuna suni tenefüs ve kalp masajı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi’nde bulunan Fetli Ataman’a ait ikamette bilinmeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden ev sakinleri ile vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü. Yaşanılan olayda dumandan etkilenen ve ismi öğrenilemeyen iki kişi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrasında ikamette bulunan ve dumandan etkilenen muhabbet kuşunu alan itfaiye ekipleri kuşa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kuşu kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken muhabbet kuşu telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



