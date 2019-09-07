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Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 08:31 | Son Güncelleme

  Ankara'da, 3 katlı apartmanın sığınağında çıkan yangın, maddi zarara neden oldu. Dumandan etkilenen 2 muhabbet kuşu, kalp masajı ve suni teneffüs yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi.

Ankara'da, 3 katlı apartmanın sığınağında çıkan yangın, maddi zarara neden oldu. Dumandan etkilenen 2 muhabbet kuşu, kalp masajı ve suni teneffüs yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi.
Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608. Sokak'taki 3 katlı apartmanın sığınağında saat 04.30 yangın çıktı. Üst katlardaki dairelere ulaşan dumanı fark eden apartman sakinlerinden bazıları, panik içinde binayı terk ederek, itfaiyeye haber verdi. Adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da balkonlarında mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla indirdi. Yangın sırasında dairedeki kafeslerinde unutulan 2 muhabbet kuşu, dumandan etkilendi. Dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapılmasına rağmen 2 kuş, hayata döndürülemedi.
İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın, maddi zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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- Binadan görüntü
- İtfaiyenin müdahalesi
- Vatandaşlardan görüntü
- Kuşlara kalp masajı ve suni teneffüs yapılması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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