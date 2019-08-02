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Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 00:13 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kafeste unutularak dumandan etkilenen muhabbet kuşunu ise bir itfaiyeci kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kuş öldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde Fetli Ataman'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıktı. Evden yükselen dumanı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İTFAİYE ERİNDEN MUHABBET KUŞUNA SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI

İtfaiye erleri evde yaptığı inceleme sırasında kafeste unutulan muhabbet kuşunun dumandan etkilendiğini fark etti. Bir itfaiyeci kuşa dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. İtfaiyecinin tüm çabalarına karşın muhabbet kuşunun öldüğü belirlendi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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