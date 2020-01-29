Dumandan etkilenen vatandaşa itfaiye eri kendi maskesini verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında evde tek başına olan ve yangının başlamasıyla birlikte balkona çıkan epilepsi hastası genç, itfaiye görevlileri tarafından evden çıkarıldı. Yangının kurtarılan kişi tarafından çıkartıldığı iddia adildi.

Yangın, Yayla Mahallesi 2611. Sokak üzerindeki Bekir Cengiz’e ait 3 katlı evin çatı katında başladı. Vatandaşların ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde tek başına olduğu belirtilen ve dumandan etkilenmemek için evin balkonuna çıkan Mücahit Cengiz isimli şahıs, itfaiye görevlileri tarafından binanın dışına çıkarıldı. Yangından ve dumandan etkilendiği ve baygın olduğu gözlenen Mücahit Cengiz’e ilk müdahale itfaiye görevlilerince yapıldı. İtfaiye eri başındaki maskeyi Mücahit Cengiz’in başına takarak oksijen vermeye çalıştı. 112 sağlık ekibinin olay yerine gelmesinin ardından epilepsi hastası olduğu belirlenen Mücahit Cengiz, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının meydana geldiği çatı katında itfaiye görevlileri ve emniyet güçleri tarafından yapılan incelemelerde yangının soba ve elektrik kaynaklı olmadığı belirlendi. Mücahit Cengiz’in eşi kocasının kendisini evden çıkarıp kapıyı kilitlediğini, bu sırada evi yakacağını söylediğini bir süre sonra da evden dumanlar çıkmaya başladığını ifade etti.

