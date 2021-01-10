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Dumandan etkilenen yaşlı kadının yardımına bu kez sağlık ekipleri yetişti

10.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Dumandan etkilenen yaşlı kadının yardımına bu kez sağlık ekipleri yetişti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, parlayan sobanın yerinden sökülen boruları nedeniyle odanın dumanla dolmasından etkilenen yaşlı kadının yardımına, sağlık ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi’nde bir ikamette soba patlaması olduğu yönünde alınan bilgiler üzerine harekete geçen sağlık ve polis ekipleri verilen adrese gitti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, parlayan sobanın yerinden sökülen boruları nedeniyle odanın dumanla dolmasından etkilenen yaşlı kadının yardımına, sağlık ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi’nde bir ikamette soba patlaması olduğu yönünde alınan bilgiler üzerine harekete geçen sağlık ve polis ekipleri verilen adrese gitti. Ekipler evde yaşanan olayın sopa patlaması değil, sobanın parlaması olduğunu tespit etti. Soba parlaması sonucu borularının yerinden sökülerek yere düştüğü, odanın is ve yoğun dumanla kaplandığını fark eden sağlık ekipleri, evde tek başına yaşayan ve dumandan etkilendiği anlaşılan 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak’a ilk müdahaleyi yaptı. Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bilinci açık durumdaki Kıvrak, acil servise sedye ile alınırken de sağlık ekiplerine, "Ömrünüz çok olsun. Allah razı olsun" sözleriyle dua etti. Kıvrak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Kıvrak’ın daha önce de mahsur kaldığı evinin balkonundan kendisini kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine "Etli ekmek yiyin, çikolata alın" sözleriyle vermek istediği parayla gündeme gelmişti.
Basında yer alan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, yaşlı kadının evini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, hediye olarak gönderdiği seccade ve yazmayı vermişti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, gönlü güzel teyzeyi kurtarma operasyonu sonrasında telefonla arayarak bir süre sohbet etmiş, "geçmiş olsun" dileklerini ifade ederek, adrese yönlendirdiği itfaiye ekipleri arıcılığıyla da çeşitli hediyeler göndermişti.

Dumandan etkilenen yaşlı kadının yardımına bu kez sağlık ekipleri yetişti

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