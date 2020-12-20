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Dumandan zehirlendiklerini fark etti, ailesinin hayatını kurtardı

20.12.2020 10:24 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı 4 kişilik aile zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Salkım Söğütler Caddesi üzerindeki müstakil ikamette yaşayan Burcu B., sabah uyandığında evin içinde dumanlar olduğunu gördü.

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı 4 kişilik aile zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Salkım Söğütler Caddesi üzerindeki müstakil ikamette yaşayan Burcu B., sabah uyandığında evin içinde dumanlar olduğunu gördü. Babası ve 2 kardeşinin de dumandan zehirlendiğini fark eden Burcu B.’nin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda 4 kişilik aile dumandan zehirlenirken, baba Nuh B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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