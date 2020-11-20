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Dumanı fark eden baba, ailesini alevlerin kıyısından kurtardı

20.11.2020 04:09 | Son Güncelleme:
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Denizli’de akşam saatlerinde 4 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu.

Denizli’de akşam saatlerinde 4 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu. Dumanı fark ederek ailesini alevlere mahkum olmaktan son anda evin babası kurtardı. Aile üyeleri yanan evlerini gözyaşları ile izlemesi yürekleri burktu.
Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi İncilipınar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 4 katlı apartmanın çatı katında bir anda alevler yükseldi. Evde elektriklerin kesildiğini fark eden Naki Nuri isimli vatandaş dairesindeki diğer odaya baktığı sırada dumanları fark etmesiyle eşi ve çocuğunu alarak dışarıya çıktı. 4. Kattan aşağıya inen Nuri ailesi diğer apartman sakinlerini yangın çıktığı konusunda uyararak evlerini boşaltmasını istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Apartman sakinlerini tahliye edilmesine yardımcı olan polis ekipleri diğer yandan ise meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmada güçlük çekti. Geceyi aydınlatan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.
“Dumanı fark edince çocuğumu aldım ve çıktım”
Alevlerin kontrol altına alındığı binada ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktığı belirlendi. Eşi ve çocuğu ile alevlere teslim olan evini izleyen aile ise gözyaşlarına hakim olamadı. Elektriklerin kesilmesi ile yangını fark eden baba Naki Nuri, ailesini alevlerin kıyısında alarak dışarıya çıkarttı. Olayı anlatan Naki Nuri, “Evde yatıyorduk, elektrikler gitti. Diğer odaya gidip baktığımda duman çıkıyordu. Dumanı görünce çocuğumu aldım. O sırada ev yanmaya başladı zaten. Önce elektrikler gitti, sonra ev yanmaya başladı. Sonra komşularımı uyardım” dedi.
Öte yandan, yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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