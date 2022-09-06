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Dümdüz göğüslerini büyütmesi herkesi şaşırttı! Göğüsleri büyük gösterecek yöntemler

06.09.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük göğüs çok daha rahat olsa da birçok kadın göğüslerinin boyutlarından memnun değil. Göğüsleri büyütmek için çok çeşitli uygulamalar bulunuyor. Ancak sadece cerrahi operasyonlar yaptırmak istemiyor ve göğüslerinizin sadece elbise üzerinden büyük görünmesini istiyorsanız aşağıda bulunan göğüsleri büyük gösterme yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Dümdüz göğüslerini büyütmesi herkesi şaşırttı! Göğüsleri büyük gösterecek yöntemler

Büyük göğüslü kadınlar daha küçük göğüse sahip olmak isteseler de genellikle büyük göğüs herkes tarafından beğeniliyor. Kadınlar daha büyük göğüse sahip olmak için göğüs ameliyatları oluyor. Ancak bu operasyonlardan çekinen kadınlar göğüsünü büyük göstermek için farklı çözüm yolları arıyor. TikTok hesabından paylaşım yapan @alvvv888 dışarı çıkarken göğüslerini nasıl büyüttüğünü gösterdi. Birçok kullanıcı bunu nasıl yaptığını anlatmasını istedi.

@alvvv888 One would say a walking catfish, I’d like to think I’m just a finesse queen ???? #hootergirl #hooters #hootersgirl #catfish #OutHerePretending #shhh #magic #hooterstiktok ♬ original sound - Christian conrad

GÖĞÜSÜ BÜYÜK GÖSTERME YÖNTEMLERİ

DOĞRU KIYAFETLERİ SEÇİN

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Yatay çizgili kıyafetler sizi kilolu göstermekle beraber göğüslerinizi de daha büyük gösterecektir. Beyaz ve beyaz renge yakın tonlar göğüslerinizi daha büyük gösterirken siyah ve yakın renkler daha ince gösterecektir.Eğer boyun ve göğüs bölgesi detaylı ve karışık kıyafetler seçerseniz (pul, boncuk, taş, fırfır malzemeli) göğüs bölgeniz daha büyük görünecektir.

ŞINAV ÇEKİN

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Göğüs kaslarınızı çalıştıracak egzersizler yaparak göğüslerinizin daha dik görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu çalışma için en iyi öneri şınavdır.

GÖĞÜS MAKYAJINI DENEYİN

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Bronz pudra ile göğüs ortası çizginizi belirgin hale getirerek daha büyük göğüslere sahip görünebilirsiniz. Göğüs arası çizgisine ve göğüslerin üst bölümlerine yarım ay şekillerinde uygulayacağınız bronz pudra göğüslerinizi belirginleştirecektir. kalan bölgelere aydınlık bir pudra uygulayarak doğal bir görünüm yakalayabilirsiniz. Özel günler için ideal bir yöntemdir.

DURUŞUNUZU DEĞİŞTİRİN

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Göğüslerinizin küçük görünmesinin ya da yeterince büyük görünmemesinin sebeplerinden biri de duruş bozukluğunuz olabilir. Doğru duruş pozisyonlarını uygularsanız göğüsleriniz daha büyük ve dik görünecektir.

PUSH UP SÜTYEN KULLANIN

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Küçük göğüsler için sıkça ve en yaygın kullanılan ürünlerden birisi push up sütyenlerdir. Push up sütyenler göğüslerinizi 1 ile 2 bedene kadar daha büyük gösterebilmektedir. Göğüslerinizi içindeki süngeriyle daha dolgun ve büyük gösteren sütyenler küçük göğüslü kadınların derdine derman oluyor.

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