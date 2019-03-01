Dumlugöze'nin kardelenleri için yeni pazar aranıyor

Uzun yıllar doğadan toplanarak satılan kardelenlerin, 1990 yılında koruma altına alınması üzerine köylülerin gelir kaybı yaşamaması için Doğal Hayatı Koruma Derneği ve merkezi İngiltere'de bulunan Fauna & Flora International tarafından "Soğanlı Bitkiler Yerli Üretim Projesi" başlatıldı.

Kardelen soğanının köylerinin sembolü olduğunu belirten Dere, "1990 yılında başlatılan proje sayesinde köyümüz herkes tarafından biliniyor. Az çok köyümüz kardelenden gelir elde ediyordu. Yalnız son senelerde arayıp soran yok. Köyün içindeki küçük arazilerde kardelenler çoğaldı. Tüccar olmayınca köylü de sökmüyor. Her taraf kardelen çiçeği oldu." diye konuştu.

Kardelen soğanları için yeni pazar arayışına girdiklerini anlatan Dere, şöyle devam etti:

"Daha önce köylülerimiz bu soğanları ormanlık alandan toplayıp satıyordu. Projeden sonra üretmeye başladık. Doğal ortamdaki kardelenlerin üzerindeki baskı kayboldu, nesli tükenmekten kurtulmuş oldu. Şimdi bir arayış içerisindeyiz. Yeniden tüccarlara ulaşmaya çalışıyoruz. Kardelen birçok Avrupa ülkesinde zengin insanların bahçelerini süslüyor. Bizler zengin değiliz ama bahçelerimiz kardelen dolu. Kardelen doğallığın, temizliğin ve narinliğin simgesi. Köyümüz bakir bir alan. Ormanımız, yeşilimiz, deremiz ve misafirperver halkımız var. Her yıl haziran ayında Dumlugöze Kardelen Festivali yapıyoruz. Tüm doğaseverleri, fotoğraf tutkunlarını ve çiçek işiyle uğraşan tüccarları festival zamanında köyümüze bekliyoruz."