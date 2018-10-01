Kütahya'da, "3. Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali" başladı.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Çini ve Seramik Araştırma Merkezi, DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası (KÜTSO) ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) iş birliğinde Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival, törenle açıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Kütahya'nın UNESCO tarafından dünya genelinde "Yaratıcı Şehir" olarak kabul edilen 180 şehirden biri olduğunu hatırlattı.

Kütahya'nın çinin başkenti olduğunu belirten Nayir, şöyle konuştu:

"Anadolu bir zenginlikler coğrafyası tarih, kültür, sanat, doğal güzellikler ve yer altı zenginliklerine sahip önemli bir coğrafya. Bu coğrafya zenginliklerinde de Kütahya önemli pay sahibi. Kütahya Anadolu'daki zenginliklere katkı vermiş ve bu zenginliklerinden pay almış bir şehir. Konu çiniye gelince ise Kütahya çininin başkentidir diyoruz."

Nayir, gelecek yıllarda uluslararası alanda çini ve el sanatlarının tanıtımına daha önem verilmesini, çininin daha da kıymetlendirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini aktardı.