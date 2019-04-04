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Dumlupınar şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:52 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'nda, 1953'te, Dumlupınar denizaltısının batması sonucu şehit olan 81 denizci, Nara Barbaros Şehitliği'nde yapılan törenle anıldı - Şehit denizciler anısına "TCG 1. İnönü" denizaltısından batığın bulunduğu noktaya çelenk bırakıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda, 4 Nisan 1953'te, Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemi Naboland ile çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci, facianın 66. yılında törenle anıldı.

Nara Barbaros Şehitliği'ndeki ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile askeri personel katıldı.

Vali Tavlı ile Tuğamiral Uça, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Daha sonra "TCG 1. İnönü" denizaltısına geçen Tavlı ve Uça, "TCG Dumlupınar"ın 66 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı.

Davetliler bu töreni denize açılan "TCG Karabiga" gemisinden izledi.

Faciada şehit olan Er Ahmet Günal'ın oğlu Mustafa Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, törenlere 6 yıldır katıldığını söyledi.

Olay meydana geldiğinde 4 yaşında küçük bir çocuk olduğunu belirten Günal, "Babamı bu olay olmadan ve ölmeden önce iki kez gördüm. Kendisini çok net hatırlayamıyorum. Ama yaz ve kış aylarında siyah ve beyaz üniformaları vardı. O halini yaz ve kış dönemlerinde eve geldiği şekilde hatırlıyorum. Babam ile hatırladığım bu anı var. Törenlerde bulunmak ve babamı burada anıyor olmak çok özel bir duygu. Tarifi zor duyguları yaşıyorum. Törenleri düzenleyen devlet büyüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Buradaki törenin ardından Nara Kalesi'nde bando konseri verildi.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait Dumlupınar denizaltısı, 4 Nisan 1953'te, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan günü ''Deniz Şehitlerini Anma Günü'' ilan edilmişti.

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Çanakkale Çanakkale Boğazı Dumlupınar

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