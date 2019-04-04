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Dumlupınar şehitleri Donanma Komutanlığında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısının, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı gemiyle çarpışarak batması sonucu şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi

KOCAELİ (AA) - NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısının 66 yıl önce Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" adlı gemiyle çarpışarak batması sonucu şehit olan 81 denizci Kocaeli'de anıldı.

Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'ndeki Deniz Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törene, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Dumlupınar şehitlerinin aileleri, emekli denizaltıcılar, bölgede görev yapan amiraller ve denizaltı personeli katıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Tatlıoğlu'nun mesajları okundu.

Dumlupınar denizaltısı hakkında katılımcılara bilgi veren Deniz Albay Ersoy Akça, yaşanan kazayı anlattı.

"Bugün bu elim kaza sonucun ebediyete intikal etmiş 81 denizaltıcı şehidimizin arkasından ağlamak için değil, şanlı bayrağımız altında onları şükranla anmak, aziz ruhları önünde eğilmek, en az onlar kadar bu vatan uğruna canımızı feda etmek azminde ve kararlılığında olduğumuz için toplandık." diyen Akça, "Sahip olduğumuz bu yüksek ruh, milletimizi ve devletimizi yüceltme gayretiyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılapları düşünce sistemine rehberlik edecektir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından şehit aileleri, askeri erkan ve diğer katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Harp Silah Araçları Müzesi'nin gezilmesinin ardından ziyaretçiler, Denizaltı Filosu Komutanlığına geçerek denize çelenk bıraktı.

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Donanma Komutanlığı Dumlupınar Denizaltı Şehitlerini Anma Töreni

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