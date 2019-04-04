Dumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKALE Boğazı'ndan geçiş yaparken 66 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci, Gelibolu ilçesinde düzenlenen törende anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, şehit denizciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Gelibolu Denizaltı Sevenler Derneği Temsilcisi Kemal Dalgıç tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Törene katılanlara, Dumlupınar belgeseli izlettirildikten sonra, özel motor ile denize açılarak, deniz şehitleri anısına Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı adına Deniz Albay Türker Altıngöz, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Denizaltı Sevenler Derneği Genel Başkanı Feridun Yaşbek ve Türk Şehitleri İmar Vakfı Başkanı Mühittin Kazancı tarafından Dumlupınar Denizaltısı’nda şehit olan 81 denizci ile diğer şehit denizciler için denize çelenk bırakıldı.

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