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Dumping Sendromu ile mücadele eden Seren Serengil acil ameliyat alındı!

07.06.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'nin sevilen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapan Seren Serengil'den kötü haber. Uzun süredir dumping sendromu ile mücadele eden Serengil'in acil ameliyata alındığı haberini erkek arkadaşı, Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Son durumuna ilişkin açıklamada "Serom az sonra maalesef ameliyata alınıyor" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda verdiği kilolar ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seren Serengil'den üzen haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları ile konuşulan Serengil'in sabaha karşı yaşadığı ağrılar ile hastaneye kaldırıldığı sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. İşte Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında son durum...

Dumping Sendromu ile mücadele veren Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!

Her yaptığı ve söylediği ile gündeme gelen Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunları ile mücadele veriyordu. Bugün sabah saatlerinde fenalaşan Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi. Son olarak, bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Acil ameliyata alındı

Acil ameliyata alındı
Ünlü sunucunun sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından konuyla ilişkin bir açıklama yaptı. Tohma açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Serom az sonra maalesef ameliyata alınıyor. Sabah 5:30 aniden gelişen ve artan ağrılar sonucu hastaneye geldik. Yapılan kontrollerden sonra geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. "

Safra kesesi alınacak

Safra kesesi alınacak
Sözlerine devam eden Tohma, "Ameliyat sonrası safra kesesi alınacaktır. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacaktır. Dualarınızla bugünleri atlatacak."

Photosop'tan vazgeçemiyor

Photosop'tan vazgeçemiyor
Sık sık yaptığı shop ile gündeme gelen Serengil, Photoshop'u yine fazla kaçırınca bu defa göbek deliğini yok etti.
Yaptığı shop u sürekli abartan ünlü sunucu sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamıyor. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 47 kiloya düşen Serengil, yine de görüntüsü ile oynamaktan kendisini alıkoyamıyor.

Allah’ın kenar mahalle dilberi

Allah’ın kenar mahalle dilberi
Subaşı'nın yüzük açıklamasının ardından ilk cevap Seren Serengil'den geldi. Serengil, geçtiğimiz gün canlı yayında Şeyma Subaşı için açtı ağzını yumdu gözünü. Sözlerine “Türk basını aldınız mı cevabınızı Allah’ın kenar mahalle dilberine kutu açan bir kızı, kutu açmaya gelip de başkasıyla evliyken hamile kalan, defalarca kez yarışmalara gidip ünlü olmaya çalışmış, hiçbir mesleği olmayan bir kızı aylardır işliyorsunuz." ifadalerini kullanarak Subaşı'na yanıt verdi.

Şimdi Mısırlı kadınlar düşünsün

Şimdi Mısırlı kadınlar düşünsün
Serengil ayrıca “İyi ki Mısır sınırları içerisinde girdi de kurtulduk yoksa burada evli adam kalmazdı, şimdi de Mısır’dakiler düşünsün” dedi. Bircan Bali ise Şeyma Subaşı’nın “Zaten sizinle işim yok” dediğini hatırlatması üzerine bu sefer de “Aman olmasın, buradaki aileler yıkılmasın senin gibiler yüzünden, genç kızlara o kadar kötü örneksin ki!” diyerek Subaşı'nı hedef aldı.

Günde 10-15 ilaç içiyorum

Günde 10-15 ilaç içiyorum
Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Serengil sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı

Dumping Sendromu nedir?

Dumping Sendromu nedir?
Dumping sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.
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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Seren Serengil
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toprağın bol olsun ölmedi gitti hastalığı ile magazin olmaya çalışan basit insanlar

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