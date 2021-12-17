Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?

- Sibel Özdemir / Mynet - Son günlerde en çok merak edilen hastalıklardan biri haline gelen Dumping Sendromula ilgili uzman görüşleri aldık. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hakan Tekelioğlu dumping sendromu hakkında bilmeniz gerekenleri, Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, estetik amaçlarla bu tür ameliyatların yapılmaması gerektiğini, Psikiyatr Uzm. Dr. Hülya Yanbay da sosyal medyanın beden algısına etkilerinden bahsetti.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hakan Tekelioğlu

Dumping sendromu, midenin hızlı boşalmasından kaynaklanan bulantı ishal ve yemek sonrası yorgunlukla karakterize bir sorundur. Ağız yoluyla alınan gıdalar normalde mideden sonra onikiparmak bağırsağına gitmektedir eğer bu geçiş hızlanır ve alınan yiyecekler ince Bağırsaklara hızlı geçerse dumping sendromu oluşur. Bu geçişi hızlandıran her türlü cerrahi işlem ve özellikle gastrik bypass cerrahisi geçiren hastalarda bu rahatsızlık sıklıkla görülmektedir. 35-40 yaşından küçük ve BMI 25’ten küçük hastaların şikayeti daha yaşlı ve daha fazla obez hastalara göre daha fazladır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Dumping sendromu belirtileri; yemekten on ila 30 dakika sonra görülen erken belirtiler ile yemekten bir ila 3 saat sonra görülen geç belirtiler olarak ikiye ayrılır. Erken belirtiler kramp şeklinde karın ağrıları, ishal, şişkinlik, baş dönmesi, halsizlik ve taşikardi şeklinde sıralanabilir.

Geç belirtiler ise taşikardi, baş dönmesi, terleme, vücutta kızarıklıklar konsantrasyon kaybı, bayılma şeklinde sıralanabilir.

EN ÇOK GASTRİK BYPASS AMELİYATINDAN SONRA GÖRÜLÜYOR

Dumping sendromu yeme alışkanlıklarından kaynaklanabilir, özellikle yüksek düzeyde basit karbonhidrat alındığında veya gastrointestinal cerrahi geçiren hastalarda ortaya çıkabilir. Bu sorunun en fazla görüldüğü ameliyat da gastrik bypasstır. Zayıflama ameliyatlarında en çok yapılan işlem tüp mide ameliyatlarıdır. Tüp mide ameliyatlarında dumping sendromu neredeyse hiç görünmemektedir.

Zayıflama için yapılan ameliyatlardan gastrik bypass ameliyatı ise dumping sendromunun en çok görüldüğü cerrahi ameliyatlardan biridir.

ZAMANLA DÜZELEBİLİR AMA...

Dumping sendromu üç ay içerisinde kendiliğinden düzelebilir eğer düzelme olmazsa Tedavi gerektirir. Bu tedaviler öncelikle diyet Ve gıdaların bağırsağa geçişini yavaşlatmak için kullanılan ilaçlardır. Eğer bunlarla başarılı olunamazsa cerrahi tedavi gerektirebilir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel

Kilosu ideal oranın çok üzerinde olan ve kilo vermede sorun yaşayan hastalara uygulanan cerrahi müdahalelere Bariatrik Cerrahi, bu ameliyattan sonra deride meydana gelen sarkma, birikme, çöküntüleri tedavi eden işlemlere de Post Bariatrik Cerrahi denir. Plastik cerrahlar, bu işlemlerin post bariatrik kısmını üstlenirler. Çok büyük kilo kayıpları yaşamayan, genç ve deri kalitesi yüksek hastalarda post bariatrik cerrahi gerektirmeden toparlanma sağlanabilir ancak bu nadir görülür.

BELİRLİ KİLONUN ALTINDA OLAN KİŞİLERİ HEKİMLER REDDETMELİ

Bariatrik cerrahi dediğimiz mide küçültme ameliyatları; ancak kilo vermede ciddi sorunlar yaşayan kişilere uygulanmalı, daha ince görünmek için, ince kalmak için yani estetik amaçlarla bu işlem yapılmamalıdır. Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatın da kendine özgü riskleri vardır. Belirli bir kilonun altında olan talepleri hekimlerin de reddetmesi gerekir.

Psikiyatr Uzm. Dr. Hülya Yanbay

Aşırı kilolu olmak bir sağlık sorunudur ancak günümüzde insanların zihninde değersizlik başarısızlık sevilmeye layık olamamak ve benzeri kavramlarla birlikte algılanabiliyor. Bu çarpıtmalarda sosyal medya, reklamlar, diziler ve filmler etkili olabiliyor. Tüm bunların provoke edici bir tarafıda var.

SOSYAL MEDYA VE BEDEN ALGISI

Dış görüntü ile ilgili bu aşırı uğraş anoreksiya nervozaya kimi zamanda beden dismorfik bozukluğu olarak klinikte karşımıza çıkabilmektedir. Aslında bakarsanız sosyal medya bu durumu provoke ediyor ancak altta düşük benlik saygısı, erken çocukluk çağı travmaları, depresyon ve kaygı bozuklukları gibi faktörler de bulunur tedavi de medikal yaklaşımın yanında psikoterapinin yeri vardır psikoterapi hastanın durumuna göre tercih edilir. Bilişsel davranışçı yaklaşımlar, özsaygının düzeltilmesi, başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi eğer varsa travmaların ele alınması gerekir. Mümkün olduğunca sosyal medyayı bilgi edinmek, eğlenceli hoş vakit geçirmek , yaşamı kolaylaştırmak için kullanmalıyız.



