AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

AFAD ekipleri, çöpte buldukları cıva ile temas eden öğrencilerin Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki okulunda incelemelerde bulundu.

Okulun bugün tatil edildiğini ifade eden Alagöz, "Öğrencilerde bir sıkıntı bulunmuyor. Bugün taburcu edilecekler.

Okulda da AFAD ekipleri temizlik çalışması yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama öğrenci velilerinin içlerinin rahat etmesi açısından okulda ekiplerce dezenfekte çalışması yapılıyor." dedi.