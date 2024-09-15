Dün Bahçeli'yi ziyaret etmişti, bugün istifa etti! Murat Nuri Demirbaş sosyal medyadan duyurdu

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Demirbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevini sağlık sebeplerinden dolayı bıraktığını duyurdu.

Açıklamasında, “Kıymetli ülküdaşlarım ve değerli hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden ötürü ve bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum” ifadelerini kullanan Demirbaş, destek ve anlayış için teşekkür etti.

DÜN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Dün Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Demirbaş, "Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek emir, talimat ve hayır dualarını aldım. Allah başımızdan eksik etmesin. Saygıdeğer Genel Başkanımızın tüm Kocaeli’ye selamları var" ifadesini kullandı.