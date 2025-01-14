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  4. Dün Balıkesir bugün Yozgat! Bir vahşet haberi daha: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attı

Dün Balıkesir bugün Yozgat! Bir vahşet haberi daha: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attı

14.01.2025 16:49
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14.01.2025 16:49
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Bir vahşet haberi daha geldi. Bu sefer ki adres Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi oldu. Bir anne, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti. Ekipler tarafından çöplükte kadavra köpekleriyle yapılan aramada sonuç çıkmadı. Dün de Balıkesir'de 15 yaşındaki bir kız çocuğu, tapu müdürlüğü binası tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete atmıştı.

Boğazlıyan'da yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

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ÇÖPLÜĞE ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNAMADI

Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

BALIKESİR'DE DOĞURDUĞU ÇOCUĞU KLOZETE ATTI

Dün de Balıkesir'de tapu müdürlüğü tuvaletinde 15 yaşındaki kız çocuğu, doğurduğu çocuğu klozete attı. Olayın fark edilmesi üzerine 15 yaşındaki kız, kızın baba ve babaannesi gözaltına alındı.

Balıkesir'de korkunç olay! Tapu müdürlüğünün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı... 3 gözaltı Balıkesir'de korkunç olay! Tapu müdürlüğünün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı... 3 gözaltı
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir Yozgat
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