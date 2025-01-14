Dün Balıkesir bugün Yozgat! Bir vahşet haberi daha: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attı

Boğazlıyan'da yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

ÇÖPLÜĞE ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNAMADI

Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

BALIKESİR'DE DOĞURDUĞU ÇOCUĞU KLOZETE ATTI

Dün de Balıkesir'de tapu müdürlüğü tuvaletinde 15 yaşındaki kız çocuğu, doğurduğu çocuğu klozete attı. Olayın fark edilmesi üzerine 15 yaşındaki kız, kızın baba ve babaannesi gözaltına alındı.