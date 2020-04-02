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Dün bir bugün iki: Mount & Blade II: Bannerlord güncellendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

TaleWorlds Entertainment'ın geçtiğimiz günlerde satışa çıkan oyunu Mount & Blade II: Bannerlord, ilk güncellemesini aldı. Mount & Blade II: Bannerlord ilk güncellemesi ile hatalarının birçoğunu düzeltti.

Dün bir bugün iki: Mount & Blade II: Bannerlord güncellendi!

Mount & Blade II: Bannerlord ile geride bıraktığımız 30 Mart günü tanıştık. Oyun Steam üzerinden satışa çıkar çıkmaz milyonlarca oyuncu tarafından indirildi. Mount & Blade II: Bannerlord, bu anlamda Steam'de 2020 yılının en iyi çıkış yapan oyunu seçildi bile. Fakat erken erişim oyunların bir klasiği olarak, Mount & Blade II: Bannerlord da birçok hatayı beraberinde getirdi. Bu hatalar TaleWorlds'ü harekete geçirdi.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD İLK GÜNCELLEMESİNİ ALDI

TaleWorlds Entertainment, Mount & Blade II: Bannerlord için ilk güncellemesini yayınladı. Söz konusu güncelleme oldukça büyük. Güncelleme ile oyun içinde kullanıcıların yaşadığı çökmeler, karşılaştığı hatalar düzeltildi. Ancak güncelleme ile sadece hatalar düzeltilmedi, bazı özellikler de revize edildi.

BEBEK SEÇENEĞİ KALDIRILDI

Mount & Blade II: Bannerlord'ta oyunu bebek olarak oynayabilme seçeneği bulunuyordu. Gelen güncelleme ile birlikte bu seçenek de kaldırıldı. Bu kararın arkasında kullanıcılardan gelen tepkilerin olduğunu düşünenler varken, bazıları da bunun oyunun hatası olduğunu ve güncelleme ile kaldırıldığını düşünüyor.

mount and blade II bannerlord

Atölyelerin günlük kazanabilecekleri gelirin sınırını 200'e sabitleyen güncelleme, halihazırda indirilebilir durumda. Oyunun kararlı sürümünün ise 1 yıl içerisinde çıkartılması bekleniyor.

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