Dün bir bugün iki: Mount & Blade II: Bannerlord güncellendi!

Mount & Blade II: Bannerlord ile geride bıraktığımız 30 Mart günü tanıştık. Oyun Steam üzerinden satışa çıkar çıkmaz milyonlarca oyuncu tarafından indirildi. Mount & Blade II: Bannerlord, bu anlamda Steam'de 2020 yılının en iyi çıkış yapan oyunu seçildi bile. Fakat erken erişim oyunların bir klasiği olarak, Mount & Blade II: Bannerlord da birçok hatayı beraberinde getirdi. Bu hatalar TaleWorlds'ü harekete geçirdi.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD İLK GÜNCELLEMESİNİ ALDI

TaleWorlds Entertainment, Mount & Blade II: Bannerlord için ilk güncellemesini yayınladı. Söz konusu güncelleme oldukça büyük. Güncelleme ile oyun içinde kullanıcıların yaşadığı çökmeler, karşılaştığı hatalar düzeltildi. Ancak güncelleme ile sadece hatalar düzeltilmedi, bazı özellikler de revize edildi.

BEBEK SEÇENEĞİ KALDIRILDI

Mount & Blade II: Bannerlord'ta oyunu bebek olarak oynayabilme seçeneği bulunuyordu. Gelen güncelleme ile birlikte bu seçenek de kaldırıldı. Bu kararın arkasında kullanıcılardan gelen tepkilerin olduğunu düşünenler varken, bazıları da bunun oyunun hatası olduğunu ve güncelleme ile kaldırıldığını düşünüyor.