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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olağanüstü toplandı! Ukrayna'dan Putin'e: Hitlerin yaptığını tekrar edebilir

28.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 193 temsilci ülkeyle beraber olağanüstü toplantı gerçekleştiriyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna için 20 milyon dolarlık acil fon hazırlandığını duyurdu. Ukrayna’nın BM Temsilcisi Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, "Putin, nükleer silahlardan bahsediyor. Kendisini öldürmek istiyorsa Hitler’in 1945 Mayıs’ında yaptığını tekrar edebilir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olağanüstü toplandı! Ukrayna'dan Putin'e: Hitlerin yaptığını tekrar edebilir

BM Genel Kurulu Ukrayna gündemiyle acil olarak toplandı. BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna için hazırlanan fonu duyurarak, "Barış için arabuluculuk teklif eden her ülkeye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Guterres ayrıca, "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarından satır başları;

Ukrayna için 20 milyon dolarlık acil fon hazırlandı. İnsani yardım hayatidir, ancak çözüm değildir. Tek çözüm barıştır.

Hepimiz için tehdit artmaktadır, savaşın sonuçları tüm ülkeleri etkileyecektir. Diyalog kapısı daima açık bırakılmalı. Müzakerelerin diplomatik çözüm için önemli bir adım olacağını düşünüyorum.

Savaş ölümdür, acıdır, anlamsız bir yıkımdır. İklim krizi ve biyoçeşitlilik gibi gerçek sorunlardan bizi uzaklaştıran bir durumdur.

UKRAYNA'DAN PUTİN'E: HİTLERİN YAPTIĞINI TEKRAR EDEBİLİR

Ukrayna’nın BM Temsilcisi Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, "Putin, nükleer silahlardan bahsediyor. Kendisini öldürmek istiyorsa Hitler’in 1945 Mayıs’ında yaptığını tekrar edebilir." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ DE BENZER GÖNDERME YAPMIŞTI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de 24 Şubat'ta Rusya'nın askeri operasyonun başlamasının ardından, "Ukrayna'da ülkesini korumak için silahlanan herkesin cezalarını ve yaptırımlarını kaldıracağız. Bu sabah tarihe geçti. Burada diplomatik bağlarımızı kopardık. Ukrayna özgürlüğünden taviz vermeyecek. Moskova'da ne düşünüyorsanız düşünün Ukraynalılar için özgürlük en büyük değerdir. Rusya, ülkemize saldırdı. Bunu uyanık bir şekilde yaptılar. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası gibi saldırdılar. Rusya kötülükle ilerliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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