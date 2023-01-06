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Dün 'çok üşüyorum' dedi, bugün evinde ölü bulundu! Antalya’da şüpheli olay...

06.01.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki bir şahıs, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Apartmanın zemin katındaki dairede yaşayan adamın ölümü, komşularının pencereden hareketsiz yattığını görmesiyle ortaya çıktı. Polis, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili inceleme başlatırken, adamın bir süre önce sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve dün komşularına, 'çok üşüyorum' dediği öğrenildi.

Dün 'çok üşüyorum' dedi, bugün evinde ölü bulundu! Antalya’da şüpheli olay...

Olay, Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2403 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir yalnız yaşayan İlyas Obuz’un (61) pencereden uzun süre salonundaki koltukta hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Obuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

KOMŞULARINA 'ÇOK ÜŞÜYORUM' DEMİŞ

Polis, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerine gelen Obuz’un yakınları üzgün görünürken, adamın bir süre önce sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve son olarak dün komşularına, 'çok üşüyorum' dediği öğrenildi.

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Savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Obuz’un cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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antalya sıtma

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