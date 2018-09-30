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Dün emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde çalıştığı kum ve çakıl ocağından dün emekli olan Rahmi Kocabacak, yardım için gittiği iş yerinde molozların altında kalarak hayatını kaybetti.

Dün emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybetti

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde çalıştığı kum ve çakıl ocağından dün emekli olan Rahmi Kocabacak, yardım için gittiği iş yerinde molozların altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde, Devrek Çaydeğirmeni Beldesinde bulunan bir kum ve çakıl ocağında meydana geldi. İş makinesi operatörü Rahmi Kocabacak çalıştığı kum ve çakıl ocağı şirketinden dün emekliye ayrıldı. Kocabacak, bugün yardım için iş yerine gitti. İş makinesinden inen Kocabacak, bu sırada çöken moloz yığınının altında kaldı. Çalışanlar tarafından kurtarılan Kocabacak için sağlık ekiplerine haber verildi. Kocabacak, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Kocabacak’ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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