Dün Instagram, Facebook ve WhatsApp neden çöktü? Sosyal medya neden çöktü? Bilgiler çalındı mı?

1,5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarının ardından açıklama yapan Facebook, hatalı bir yapılandırma değişikliğinden dolayı sorun yaşandığını belirtti.

DÜN INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?

İnternet sitelerinde yaşanan sorunlarına ilişkin anlık bilgiler paylaşan 'Down Detector' sitesi, dünyada meydana gelen problemin Türkiye’de 18.44'te başladığını duyurmuştu.

Erişim problemine ilişkin Facebook, WhatsApp ve Instagram’ı da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.

Stone, Facebook, WhatsApp ve Instagram’a hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay ise paylaşmamıştı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram sunucularında yaklaşık olarak 6 saat yaşanan problem giderilerek 01.30'da yeniden erişime açıldı.

Facebook'tan kesintiyle ilgili yapılan resmî açıklamada ‘’Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel sebebinin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

1,5 MİLYAR İNSANIN BİLGİLERİ ÇALINDI MI?

Başka bir deyişle Facebook, erişim problemine sebep olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunu vurguladı.

Aynı açıklamada ‘’Ayrıca, bu kesinti zamanının bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok’’ denilirken, 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koymuş oldu.

HİSSELER YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, Instagram, WhatsApp ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu. Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Şirketin piyasa değeri saatler içerisinde 967 milyar dolardan 916 milyar dolara kadar geriledi. Bu kayıp Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel servetinden 7 milyar doların buhar olmasına sebep oldu.

FACEBOOK İNTERNETTEN 'SİLİNDİ'

Geçtiğimiz saatlerde bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' duyurmuştu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; siber güvenlik uzmanı Kevin Beaumont, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu çok büyük bir konfigürasyon hatasına benziyor, Facebook şu sıralar esasen internette yok" ifadelerini kullanmıştı.

"GERÇEKTEN HERKESE MERHABA"

Erişim sorunu yaşanırken Twitter'ın resmi hesabından "Gerçekten herkese merhaba" paylaşımı yapıldı. Bir süre sonra WhatsApp'tan gönderinin atlına "Merhaba" yanıtı geldi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



