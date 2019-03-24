Dün İsrail askerlerinin vurduğu genç bugün hayatını kaybetti

Gazze’nin İsrail sınırı yakınlarında dün gösteri yapan Filistinlilere ateş eden İsrail askerlerinin yaraladığı 4 kişiden biri olan 24 yaşındaki Habib Mısri, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Gazze Şeride sağlık sözcüsü Dr. Eşref El- Kudre Gazze’de dün gece Gazze’nin kuzey kesiminde Beyt Hanun’da yaşayan ve Gazze’nin doğusunda İsrail sınırı yakınlarında yapılan gösterilerde İsrail askerleri tarafından göğsünden vurularak ağır yaralanan Habib El Mısri’nin bu sabaha karşı hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık görevlileri tarafından Şifa Tıp Merkezine götürülen Habib El Mısri’nin birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Dr. El-Kudre, İsrail askerlerinin 3 Filistinliyi daha yaraladığını, çok sayıda Filistinlinin de İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı bombalar sebebiyle solunum zorluğu çektiğini belirtti.



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