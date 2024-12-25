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Dün istifa etti, bugün AK Partili: Nedim Yamalı'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

25.12.2024 13:29
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AK Parti grup toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dün Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Ankara milletvekili Nedim Yamalı bugün AK Parti'ye katıldı.

Dün istifa etti, bugün AK Partili: Nedim Yamalı'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Gelecek Partisi'nden AK Partisi'ne transfer! AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'ya rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

Nedim Yamalı, genel seçimlere CHP listelerinden katılarak milletvekili seçilmişti.

İSTİFASINI BÖYLE DUYURDU

Daha sonra Gelecek Partisi'ne dönen Yamalı, dün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yamalı, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

AK PARTİ'YE KATILDI

Yamalı bugün itibarıyla AK Parti'nin Ankara milletvekili olarak siyasi kariyerini sürdürecek. AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra Yamalı'ya rozetini bizzat taktı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
ak parti gelecek partisi
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