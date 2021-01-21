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Dün kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu

21.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Dün kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu

İzmir’in Karaburun ilçesinde yürüyüş yapmak üzere evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, 26 saatin ardından bugün jandarma tarafından bataklık bölgede bir çukur içerisinde bulunarak kurtarıldı.Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş, dün akşam saatlerinde akrabası 58 yaşındaki Hasan Bakırcı’nın yürüyüş yapmak için evden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ihbarında bulundu.

İzmir’in Karaburun ilçesinde yürüyüş yapmak üzere evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, 26 saatin ardından bugün jandarma tarafından bataklık bölgede bir çukur içerisinde bulunarak kurtarıldı.
Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş, dün akşam saatlerinde akrabası 58 yaşındaki Hasan Bakırcı’nın yürüyüş yapmak için evden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ihbarında bulundu. Yanında cep telefonu bulunmayan ve kronik rahatsızlığı olduğu öğrenilen yaşlı adamın bulunması için İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tüm imkanlar kullanılarak bölgeye 4 Jandarma Asayiş Timi sevk edildi. Yapılan geniş çaplı arama bugün öğleye doğru sonuç verdi. Kayıp yaşlı adam, bataklık bir bölgede çukur içerisinde bulundu. Soğuktan donmak üzere olan talihsiz adam, jandarma görevlileri tarafından çukurdan çıkarılarak kurtarıldı.
Bakırcı’nın yakınları, kayıp yaşlı adamın bulunduğu haberini alır almaz bölgeye gitti. 26 saatin sonunda kurtarılan Bakırcı ve yakınlarının buluşup kucaklaşması çevredekileri de duygulandırdı. Daha sonra ambulansa alınan Hasan Bakırcı sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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