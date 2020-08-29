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Dün küle dönen ormanlık alanda tekrardan yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

Dün saat 16.30 sıralarında Maltepe, Başıbüyük Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabilmişti.

Dün saat 16.30 sıralarında Maltepe, Başıbüyük Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabilmişti. Aynı yerde bugün bir kez daha yangın başlangıcı ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti. Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu tahmin edilen ormanlık alanda polis ekiplerinin denetimi arttı.
Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde dün meydana gelen orman yangınından sonra bugün bir kez daha duman yükseldi. Yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ufak çaplı dört farklı noktada meydana gelen yangın orman ve şehir itfaiyesinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Ormanlık alanın giriş ve çıkışını kapatan polis ekipleri hiçbir sivil aracın ormana girişine izin vermedi. Edinilen bilgiye göre bir kez daha kundaklama şüphesinin doğduğu ormanlık alanda itfaiye ve polis ekipleri olası bir yangın için nöbet tutuyor.

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