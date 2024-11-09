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Dün mahkemede fenalaşıp hastanelik olmuştu! 'Narin' davasına ara verildiğinde ses getiren anlar: Baba Güran gözyaşlarını tutamadı

09.11.2024 16:57
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Narin Güran cinayetiyle ilgili davada "müşteki" sıfatıyla yer alan baba Arif Güran ile tutuklu eşi Yüksel ve yine tutuklu oğlu Enes Güran'ın bugünkü görüntüleri gündem oldu. Duruşmaya ara verildiği sırada baba Güran eşiyle oğluna sarıldı. Bu sırada Arif Güran'ın gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Dün mahkemede fenalaşıp hastanelik olmuştu! 'Narin' davasına ara verildiğinde ses getiren anlar: Baba Güran gözyaşlarını tutamadı

Arif Güran dün fenalaşarak çıktığı duruşmaya bugün yeniden geldi. Güran, adliyeye girerken yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Duruşmaya ara verildiğinde ise ailesiyle kucaklaşırken baba Güran'ın ağladığı görüldü.

DAVADA ÜÇÜNCÜ GÜNE GİRİLDİ

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 4 sanık ve 26 tanığın dinlenmesi tamamlandı. 3’üncü gününde devam eden duruşmada yeni tanıklar adliyeye getirildi. Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü gününde de sürüyor.

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HASTANELİK OLAN BABA GÜRAN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Dün tanıkların anlattıkları karşısında sinir krizleri geçirerek mahkeme salonundan çıkan ve ardından fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan Arif Güran, duruşmanın üçüncü gününde yeniden adliye sarayına geldi. Adliye bahçesine girerken görüntülenen Arif Güran, "Arkadaşlar sağlık durumum iyidir. Allah hepinizden razı olsun. Bir sorunum yok" açıklamasını yaptı.

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YENİ TANIKLAR DİNLENDİ

Öte yandan duruşmanın 3’üncü gününde, Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine mahkemeye getirilen 10 tanıktan 9’u dinlendi. 1’i 14 yaşından küçük olduğu için dinlenmedi.

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BABA GÜRAN AĞLAYARAK OLUYLA EŞİNE SARILDI

Öte yandan, Ekol TV'nin aktardığına göre, Arif Güran duruşmaya ara verildiği sırada ağlayarak eşi Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran'a sarıldı.

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SAVCI TALEBİNİ İLETTİ

Cumhuriyet savcısı, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme başkanı, Arif Güran'a söz vererek, 'Video dışında araştırılmasını istediğiniz başka bir şey var mı?’ diye sordu. Bunun üzerine Arif Güran, "Üs bölgesinin ve Haci Sait'in geriye dönük kamera görüntüleri dışında bir şey yok" dedi. Arif Güran’ın avukatı Berat Kocakaya da "Dara görüntüsü, hava alanı mobese ve Hacı Sait'in kamerasının geriye dönük görüntüleri talebimiz vardır" diye konuştu.

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DARA ÜS BÖLGESİNİN GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

Ailenin talebi sonrası istenen Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin görüntüleri izletildi. Baba Arif Güran'a istediği görüntünün o olup olmadığı soruldu. Arif Güran "Evet, budur" dedi. İyileştirilmiş olan ve en net görüntüler olduğu söylenen, köyü gösteren 21 Ağustos 15.12 saatini gösteren görüntüler, Arif Güran’a izlettirildi. 'Şahin Göz' kameranın ise kayıt yapmadığı söylendi. Daha sonra Arif Güran, mahkeme heyetine, 'Oraya bir terör saldırısı olsa kayıt olmayacak mı?' diye sordu. Mahkeme başkanı da "Savcılık tarafından bize, istenen görüntülerde herhangi bir şey bulunmadığı söylendi" dedi. Diyarbakır Barosu da sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet dava duruşma Narin Güran Salim Güran
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