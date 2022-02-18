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Dün mezarından çıkarıldı! 14 yıl sonra şehit sayıldı

18.02.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Haninya Üst Bölgesi'nde nöbet tuttuğu sırada arkadaşının yanlışlıkla ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden Denizlili Jandarma Komando Er Şahin Çakan (22), 14 yıl sonra şehit sayıldı. Çakan'ın şehitlik belgesi geçen haziran ayında ailesine verilirken, şehidin cenazesi Asri Mezarlık'ta gömüldüğü yerden dün çıkartılıp, şehitliğe taşındı.

Dün mezarından çıkarıldı! 14 yıl sonra şehit sayıldı

Denizlili Jandarma Komando Er Şahin Çakan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yaparken, 31 Ağustos 2007'de Haninya Üst Bölgesi'nde nöbet tuttuğu sırada arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti.

ASAS

ASRİ MEZARLIĞINDAN ÇIKARILIP ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

Jandarma Er Şahin Çakan'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından 2 Eylül 2007'de Hakkari'den Denizli'ye getirilerek Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Ailenin başvurusu üzerine yapılan incelemede Çakan, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından şehit sayıldı. Çakan'ın şehitlik belgesi geçen haziran ayında, ailesine verildi. 14 yıl sonra şehit sayılan Çakan'ın cenazesi daha önce toprağa verildiği Asri Mezarlık'ta bulunan mezardan dün çıkartılıp, Askeri Şehitliğe taşınarak, defnedildi. (DHA)

ŞEHİT

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şehit Denizli
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