Dün ölü bulunan The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hakkında yeni açıklama

Son Güncelleme 7 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 11:58 |7 saat önce

Zombie ve Linger şarkılarıyla bilinen The Cranberries adlı rock grubunun solisti Dolores O'Riordan Park Lane'deki Hilton London'da dün sabah saat 09.05'te ölü bulunmuştu. 46 yaşındaki Dolores O'Riordan'ın arkadaşları, kalp krizi geçirdiği düşünülen ama ölüm nedeni belirsiz olan Dolores O'Riordan'ın uzun zamandır depresyonda olduğunu açıkladı.

İrlandalı rock yıldızı Dolores O'Riordan dün sabah saat 09.05'Te Park Lane'deki Hilton London'da ölü bulunmuştu Metropolitan Polisi, ölüm nedeninin belirsiz olduğunu açıklamıştı. Dolores O'Riordan'ın basın sözcüsü ise şarkıcının ölüm nedeniyle ilgili ölüm yapmadı, sadece 'ani' olarak niteledi ve ailesinin İrlanda'ya geri döndüğünü açıklamıştı. 2015 yılında bipolar bozukluk teşhisi koyulan Dolores O'Riordan alkol bağımlılığıyla da uzun süredir savaşıyordu. Dolores O'Riordan küçükken bir çok defa cinsel tacize uğradığını açıklamıştı. Dolores O'Riordan bipolar bozukluk ile ilgili yıllar önce Metro'ya yaptığı açıklamada "Yelpazenin iki ucu var - Son derece depresif ve karanlık oluyorsunuz ve yapmayı sevdiğiniz şeylere ilginizi kaybediyorsunuz, sonra da süper manik oluyorsunuz." açıklamasında bulunmuştu. İşte Limerick doğumlu Dolores O'Riordan'ın Twitter'dan 4 Ocak 2018 tarihinde kedisiyle birlikte attığı son tweet: Dolores O'Riordan son paylaşımında İrlanda'ya doğru yola çıktığını açıklıyor.

D.A.R.K ADLI ROCK GRUBU İLE ÇALIŞIYORDU Ünlü şarkıcının arkadaşları; biri üvey olmak üzere Taylor, Dakota ve Donnie ve Molly adında Kanada'da yaşayan 4 çocuğu bulunan O'Riordan'ın uzun süredir sırt ağrısı çektiğini ve uzun zamandır ağır depresyon ile mücadele ettiğini açıkladı. The Cranberries, en son 2017 yılında Something Else adlı son albümlerini çıkarmıştı fakat grubun konserleri Dolores O'Riordan'ın sırt ağrıları nedeniyle iptal edilmişti. Dolores O'RiordanD.A.R.K adlı rock grubuyla kayıt yapmak için Londra'da bulunuyordu. Dolores O'Riordan'ın eski kocası Don Burton Duran Duran'ın eski tur menajeriydi. İkili 21 sene evli kaldı ve 2014 yılında boşanmıştı. İşte Dolores O'Riordan'ın ölü bulunduğu Hilton London: Otelin sözcüsü Dolores O'Riordan'ın otellerinde ölü bulunduğunu doğrulayarak ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. 2016'nın şubat ayında bir havaalanı görevlisine saldıran O'Riordan ruhsal problemlerini yenmek için müziğe ve dansa ağırlık verdiğini açıklamıştı. Dolores O'Riordan bu saldırısı yüzünden 6000 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.