Dün ölü bulunan The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hakkında yeni açıklama

İrlanda Başkanı Michael D Higgins de şarkıcının ailesine taziyelerini iletti.

**(The Cranberries üyeleri 1996 yılında düzenlenen 13. Geleneksel MTV video Müzik Ödülleri'nde)

THE CRANBERRIES'İN SOLİST DOLORES O'RIORDAN KİMDİR?

Dolores Mary Eileen O'Riordan, 6 Eylül 1971 Limerick doğumlu İrlandalı şarkıcı ve söz yazarıdır. The Cranberries'in dünya çapında başarı ve şöhret kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi.

Noel ve Mike Hogan kardeşler ve davlcu Fergal Lawler'dan oluşan grup 1990 yılında İrlanda Limerick'te kuruldu ve grubun ilk adı Cranberry Saw Us idi.

1993 yılında ilk albümleri Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? ve arkasından 1994 yılında çıkardıkları No Need To Argue The Cranberries'i dünya çapında tanınır hale getirdi. 1996 yılında çıkardıları To The Faithful Departed albümlerini 1999 yılında Bury The Hatchet 2003 yılında Stars: THE BEST OF 1992-2002, the Cranberries izledi. Bu albümden sonra dağıldıklarını açıklayan The Cranberries uzun bir süre sessiz kaldı. Dolores O'Riordan ise 2007 yılında Are You Listening ve 2009 yılında ikinci solo albümü No Baggage'yi çıkardı. 2010 yılında tekrar bir araya gelen grup 2011 yılında çalışmalara başladı ve sonuç 2012 yılında çıkan Roses albümü oldu. Son albümleri Something Else ise ilk 4 albümlerindeki 10 single'ı ve 3 yeni şarkıyı içeriyordu.**